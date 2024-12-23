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В Башкортостане четверо мужчин украли трубопровод на 36 млн рублей

Нефтекамским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении четырех ранее не судимых местных жителей.

Следствие считает, что в период с августа 2020 года по апрель 2021 года четверо осужденных похитили выведенные из эксплуатации (бездействующие, резервные) трубопроводы, переданные в аренду ООО «Башнефть-Добыча», и продали их различным лицам и коммерческим организациям.

Тем самым подсудимые причинили ПАО «АНК «Башнефть» имущественный ущерб в особо крупном размере более 36 млн рублей.

Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении  преступлений, предусмотренных пунктом «а» части третьей статьи 161 либо пунктами «а», «б» части третьей статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере).

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6,5 до 8,5 года, а также суд обязал подсудимых возместить причиненный ущерб.

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