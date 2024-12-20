У жителя Башкортостана конфисковали Volkswagen Jetta за пьяную езду

В сентябре 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Volkswagen Jetta, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Подсудимый вину не отрицал. Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.