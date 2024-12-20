В Башкортостане снижается доля населения с избыточным весом

В отчете говорится, что численность взрослого населения (от 19 лет) с ожирением в стране за пять лет сократилась на 14,8%, или на 3,7 млн человек.

При этом на сопоставимую величину – 3,7 млн человек, или 8% – увеличилась категория людей, находящихся в состоянии предожирения. Так что в целом число жителей с избыточным весом по стране осталось примерно на том же уровне, составив 62,5% взрослого населения.

В Башкортостане в 2018 году насчитывалось 1 945 229 человек с лишним весом (61,4% от всего населения региона), по итогам 2023 года – 1 927 610 человек (61,5%). Количество населения с избыточным весом снизилось на 0,9%.

Результаты довольно скромные: в некоторых регионах, таких как Сахалинская (-29,2%), Архангельская (-21,9%) и Астраханская (-21,2%) области, наблюдается значительное падение доли населения с лишним весом.

Наибольший прирост – в Севастополе (+36,3%), Калининградской области (+32,1%) и Чукотском АО (+26,1%).

Аналитики использовали данные антропометрических характеристик россиян, полученные Росстатом в рамках наблюдения за рационом питания населения (проводится один раз в пять лет). В обследовании приняли участие 45 тыс. домохозяйств по всей стране.