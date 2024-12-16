Жители Башкортостана стали больше копить и меньше тратить

Центробанк констатирует: все больше жителей оценивает текущее время как неблагоприятное для крупных покупок.

Деньги предпочитают хранить в банках: по состоянию на первое ноября 2024 года в Башкортостане сумма на банковских счетах жителей превысила 710 млрд рублей увеличившись за год на 26%.

В прошлом году приток тоже был высокий, но ниже, чем сейчас, – 23%. Депозиты организаций выросли более значительно – на 41% (до 99 млрд рублей), в то время как в прошлом году сумма на их вкладах снизилась на треть.

Из-за повышения ставок стали реже брать кредиты, однако портфель потребкредитов все равно увеличился за год на 18% (до 495 млрд рублей), а годом ранее – на 20%. Ипотека выросла на 15% (до 597 млрд рублей) против прошлогодних 40%.

Кредитование юрлиц начало замедляться в ноябре, но с начала года портфель вырос на 44% (до 608 млрд рублей), а в 2023 – лишь на 2%.