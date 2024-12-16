В Уфе за выходные задержали 18 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 90 ДТП, в шести из них пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний.

Пресечено 599 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей.

Задержали 18 водителей в состоянии опьянения и пятерых севших за руль без прав, в том числе несовершеннолетнего. Восемь водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.