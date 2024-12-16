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В Уфе за выходные задержали 18 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 14 и 15 декабря.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 90 ДТП, в шести из них пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний.

Пресечено 599 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей.

Задержали 18 водителей в состоянии опьянения и пятерых севших за руль без прав, в том числе несовершеннолетнего. Восемь водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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