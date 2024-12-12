Уфа вошла в топ-10 городов с самым высоким «новогодним» бюджетом

Каждый третий россиянин (33%) планирует бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы. Женщины озабочены предновогодним финансовым планированием больше мужчин (36% против 30%).

В этом году средний бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы составит 21 000 рублей на одного человека без учета подарков – сумма значительно больше, чем год назад (19 600).

Больше всего в этот период планируют потратить в Москве (24 100 рублей), следом идут Санкт-Петербург (22 400 рублей) и Красноярск (20 500 рублей).

Уфа в рейтинге занимает девятую строчку: жители города планируют потратить в эти дни в среднем 18 700 рублей.

Среди больших городов самые скромные новогодние расходы планируют в Волгограде (16 200 рублей), Новосибирске (18 000 рублей) и Воронеже (18 100 рублей).