Уфимка пойдет под суд за мошенничество на 13 млн рублей

Следствие считает, что женщина с 2020 года, представляясь стажером одного из отделов полиции Уфы, предлагала гражданам юридические услуги, содействие в решении правовых вопросов, подборе и приобретении автомобилей.

Таким образом она получила от 12 потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов, более 12 млн рублей, которые потратила по своему усмотрению.

Кроме того, будучи ранее судимой за аналогичные преступления, в мае-июне 2023 года она представила в ФСИН подложные выписки и платежные поручения о переводе более миллиона рублей в счет погашения причиненного ущерба.

Обвиняемая вину не признает. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.