В Башкортостане директор ЖРЭУ пойдет под суд за растрату 1,3 млн рублей

Следствие считает, что мужчина предложил директору другой коммерческой организации совершить мнимую сделку по покупке у него сельскохозяйственного трактора по заниженной цене, который позже выкупил его за 455 тыс. рублей и принял на баланс уже другого юридического лица ООО «ЖЭУ №1».

Таким образом компании причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей. В обеспечительных целях на транспортное средство наложен арест.

Обвиняемый вину не признает. Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.