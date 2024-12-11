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В Башкортостане директор ЖРЭУ пойдет под суд за растрату 1,3 млн рублей

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя ООО «ЖРЭУ №1».

Следствие считает, что мужчина предложил директору другой коммерческой организации совершить мнимую сделку по покупке у него сельскохозяйственного трактора по заниженной цене, который позже выкупил его за 455 тыс. рублей и принял на баланс уже другого юридического лица ООО «ЖЭУ №1».

Таким образом компании причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей. В обеспечительных целях на транспортное средство наложен арест.

Обвиняемый вину не признает. Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.

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