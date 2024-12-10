В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, можно ли вернуть ювелирные изделия в магазин

В преддверии праздника специалисты Роспотребнадзора выпустили памятку.

1. Ювелирные изделия надлежащего качества, купленные непосредственно в торговой точке, не подлежат возврату и обмену, поскольку входят в соответствующий перечень товаров.

2. При покупке ювелирных изделий дистанционным способом потребитель может отказаться от покупки в любое время до его передачи, а после передачи – в течение семи дней на основании статьи 26.1 закона.

При этом потребитель обязан сохранить товарный вид изделия, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки. Если документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, нет, можно ссылаться на другие доказательства приобретения товара у этого продавца.

3. Если товар бракованный, вы можете вернуть украшение в магазин, потребовав при этом возврат денег или обмен.