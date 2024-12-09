Суд отправил под арест уфимку, заморившую голодом собственного сына

Сегодня, девятого декабря, в Кировском районном суде было рассмотрено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении 28-летней Виктории Минаевой.
Фото: объединенная пресс-служба судов Башкортостана
Следствие считает, что Минаева, осознавая, что ее девятимесячный сын находится в беспомощном состоянии, с целью убийства с особой жестокостью вместе с отцом ребенка неоднократно лишали младенца питания и оставляли его одного в квартире, тем самым подвергая его жизнь опасности.
Виктории Минаевой предъявлено обвинение по части третьей статьи 30 УКРФ (покушение на преступление) и пунктам «в», «д», «ж» части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Минаеву арестовали на время следствия на два месяца, то есть до седьмого февраля 2025 года.
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