Суд отправил под арест уфимку, заморившую голодом собственного сына

Следствие считает, что Минаева, осознавая, что ее девятимесячный сын находится в беспомощном состоянии, с целью убийства с особой жестокостью вместе с отцом ребенка неоднократно лишали младенца питания и оставляли его одного в квартире, тем самым подвергая его жизнь опасности.

Виктории Минаевой предъявлено обвинение по части третьей статьи 30 УКРФ (покушение на преступление) и пунктам «в», «д», «ж» части второй статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Минаеву арестовали на время следствия на два месяца, то есть до седьмого февраля 2025 года.