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Очередной житель Башкортостана лишился автомобиля за пьяную езду

Бижбулякский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Ермекеевского района.

В июле 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился нетрезвый водитель. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

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