12 уроженцев Башкортостана удостоены звания Героя РФ

Сегодня, девятого декабря, в России празднуют День Героев Отечества. Глава Башкортостана Радий Хабиров посвятил этому пост в соцсетях.
Никита Петров, фото опубликовал Радий Хабиров
«Нам выпало жить в очень непростое время – время героев. Людей, которые жертвуют собой ради других. Тех, кто мужественно и самоотверженно – порой ценой собственной жизни – защищает нашу родину от врагов.
Я благодарю каждого из наших парней, кто выполняет свой боевой долг в зоне СВО. Все они – достойные потомки наших героических дедов, которые 80 лет назад освободили мир от фашистов.
Склоняю голову перед каждым из наших воинов. Их подвиги никогда не будут забыты», – написал глава региона.
За время спецоперации 12 уроженцев Башкортостана удостоены звания Героя Российской Федерации, некоторые из них – посмертно:
Максим Серафимов;
Тамерлан Ильгамов;
Борис Дудко;
Игорь Насибуллин;
Степан Белов;
Алмаз Сафин;
Денис Чернавин;
Андрей Мигунов;
Станислав Большаков;
Никита Петров;
Максим Рыбаков;
Ильдар Суфияров.
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