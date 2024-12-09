12 уроженцев Башкортостана удостоены звания Героя РФ

«Нам выпало жить в очень непростое время – время героев. Людей, которые жертвуют собой ради других. Тех, кто мужественно и самоотверженно – порой ценой собственной жизни – защищает нашу родину от врагов.

Я благодарю каждого из наших парней, кто выполняет свой боевой долг в зоне СВО. Все они – достойные потомки наших героических дедов, которые 80 лет назад освободили мир от фашистов.

Склоняю голову перед каждым из наших воинов. Их подвиги никогда не будут забыты», – написал глава региона.

За время спецоперации 12 уроженцев Башкортостана удостоены звания Героя Российской Федерации, некоторые из них – посмертно:

Максим Серафимов;

Тамерлан Ильгамов;

Борис Дудко;

Игорь Насибуллин;

Степан Белов;

Алмаз Сафин;

Денис Чернавин;

Андрей Мигунов;

Станислав Большаков;

Никита Петров;

Максим Рыбаков;

Ильдар Суфияров.