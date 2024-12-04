Радий Хабиров: «В плане зарплат Башкортостану есть куда стремиться»

«Средняя заработная плата по региону – порядка 66 тыс. рублей, она существенно выросла за последние несколько лет.

Пока в рейтинге регионов России мы не на первых позициях – между 35-40 местами. Этому есть ряд макроэкономических объяснений, и нам есть куда стремиться. Но полагаю, что зарплаты у нас будут расти.

У нас есть целый ряд мер поддержки – врачей, учителей, работников культуры, тренеров. Действуют всевозможные программы.

Самое главное, мы фиксируем миграционный прирост. В республику приезжает больше людей, чем уезжает. Для нас очень важно, что сильно изменилось сальдо миграции молодежи, которая выбирает наши колледжи и вузы», – ответил Радий Хабиров.