В Башкортостане увеличится размер пенсий

Уже через месяц, в 2025 году многие пенсионеры отметят изменения в суммах выплат и процессе их оформления – в лучшую сторону.
Прежде всего, многих жителей региона коснется возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.
Впервые с 2015 года страховые пенсии повысят как работающим, так и неработающим пенсионерам – на 7,3%.
Также со следующего года инвалиды I группы и пенсионеры в возрасте 80+ буду получать доплату в 1,2 тыс. рублей – заявление для этого подавать не нужно.
Вдовы и вдовцы военнослужащих, воспитывающие их детей, будут получать страховые пенсии по потере кормильца.
Для перерасчета пенсии с 2025 года также больше не нужно будет подавать заявления.
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