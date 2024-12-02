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Общество

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В Башкортостане увеличится размер пенсий

Уже через месяц, в 2025 году многие пенсионеры отметят изменения в суммах выплат и процессе их оформления – в лучшую сторону.

Прежде всего, многих жителей региона коснется возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

Впервые с 2015 года страховые пенсии повысят как работающим, так и неработающим пенсионерам – на 7,3%.

Также со следующего года инвалиды I группы и пенсионеры в возрасте 80+ буду получать доплату в 1,2 тыс. рублей – заявление для этого подавать не нужно.

Вдовы и вдовцы военнослужащих, воспитывающие их детей, будут получать страховые пенсии по потере кормильца.

Для перерасчета пенсии с 2025 года также больше не нужно будет подавать заявления.

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