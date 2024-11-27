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Башкортостан вошел в топ-20 ЗОЖ-регионов

РИА «Рейтинг» обновило рейтинг регионов РФ по приверженности населения ЗОЖ. В нем учитывается не только количество тех, кто предпочитает спорт алкоголю и табаку, но и доля населения, занятого на работе с вредными или опасными условиями труда.

Лидирующие позиции рейтинга традиционно заняты представителями Северного Кавказа: Дагестан (99,1 балла), Чеченская (95,5 балла) и Кабардино-Балкарская (87,8 балла) республики.

Позиции этих регионов можно объяснить низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. На вредных производствах там тоже мало кто работает.

Башкортостан в рейтинге занял 19 место, получив по итогам 2023 года 77,5 балла. Ситуация в регионе улучшается: годом ранее издание поставило ему 75,4 балла.

Для сравнения, Санкт-Петербург (77,5 балла) расположился на 20 строчке, Москва (75) – на 25, Татарстан (67,7) – на 38.

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