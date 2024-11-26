В Башкортостане на каждого безработного приходится 5,4 вакансии

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата и Роструда определили ситуацию на рынке труда в регионах страны.
В Башкортостане ситуация тяжелая: заявленная потребность в работниках на конец сентября 2024 года составляет 57 129 человек.
В органах службы занятости зарегистрированы 10 500 человек, на каждого неработающего приходится 5,4 вакансии.
Абсолютная разница между потребностью в кадрах и числом незанятых – 46 629 человек, то есть даже если трудоустроить всех желающих, это закроет только 1/5 от всей потребности в кадрах.
По этому показателю Башкортостан вошел в топ-10 наиболее неблагополучных регионов, заняв девятую строчку. Хуже всего ситуация в Краснодарском крае (80,7 тыс. человек), Москве (79,7 тыс. человек) и Амурской области (77,3 тыс. человек).
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