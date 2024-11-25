Стало известно, сколько уфимцы потратят на новогодние подарки в этом году

Жители Уфы в этом году потратят в среднем 16 200 рублей на новогодние подарки. Это один из самых низких показателей среди городов, участвовавших в опросе: для сравнения, жители Казани планируют потратить 17 000 рублей, Челябинска – 17 700 рублей, москвичи – 20 800 рублей в среднем.

В прошлые годы суммы были еще скромнее: 14 500 рублей в 2023, 12 300 рублей в 2022, 13 300 рублей в 2021 и 11 400 рублей в 2020.

В среднем по стране подарочный бюджет вырос на 20% до 17 200 рублей. Чаще всего дарят родственникам (67%), второй половинке (35%) и друзьям (23%). 15% опрошенных планируют побаловать самих себя.