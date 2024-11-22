В Башкортостане средний возраст матерей при рождении первого ребенка составил 26,3 года

Согласно отчету Башстата, в 2023 году в республике впервые стали мамами 12,5 тыс. женщин, 11,4 тыс. родили второго ребенка, 7,7 тыс. решились на многодетное материнство и стали мамами для третьего, 2,5 тыс. – для четвертого ребенка, 1,3 тыс. – для пятого и более детей.

Всего появилось на свет 35,4 тыс. малышей (18,1 тыс. мальчиков и 17,3 тыс. девочек), в том числе 339 пар двойняшек и одна мама родила тройняшек.

Чаще всего рожали в июле-августе, реже – в апреле. В Башкортостане в среднем каждый месяц рождается около трех тыс. детей.

По расчетам, в республике средний возраст матерей при рождении первого ребенка в 2023 году составил 26,3 года (в 1990 году – 23,1 года), второго – 29,9 года (в 1990 – 26,8 года), третьего – 32,7 года (в 1990 – 30,4 года).

Первенство по вкладу в общее число рождений в последние годы твердо закрепилось за женщинами в возрасте 25-34 лет. В прошлом году на них приходилось 55,9% всех рожденных детей.

Традиционно большинство детей рождается в браке (82,1% от общего числа рожденных в 2023 году). Чаще всего (41,2% от числа рожденных в браке) детей заводят в первые два года после регистрации брака.

Наиболее популярными именами у мальчиков в прошлом году были Амир, Тимур, Матвей, Марк, Эмир, у девочек – Амина, София, Ева, Амелия, Эмилия.