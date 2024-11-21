Только 9% жителей Башкортостана зарабатывают больше 100 тыс. рублей в месяц

Самыми благополучными, как обычно, оказались северные регионы и столица: в Чукотском АО (66,6%), ЯНАО (58,6%), Магаданской области (56,3%), Ненецком АО (47,4%) и Москве (44,5%) около половины или более половины жителей зарабатывает больше 100 тыс. рублей в месяц, а доля работников с зарплатой ниже 30 тыс. рублей в месяц невелика (от 0,5% до 5,8%).

Башкортостан в зарплатном рейтинге расположился на 39 строчке: 9% работающих жителей зарабатывает больше 100 тыс. рублей в месяц, 23,8% – меньше 30 тыс. рублей в месяц, диапазон типовых зарплат – 31-67 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Татарстане 10,7% высокооплачиваемых работников (30 строчка), в Челябинской области – 9,1% (38 место).