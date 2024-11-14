Сразу двое жителей Башкортостана лишились автомобилей за пьяную езду

В мае 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-21144», за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

В Кушнаренковском районе попался за рулем Volkswagen Tiguan в нетрезвом состоянии 39-летний мужчина.

Выяснилось, что это бывалый рецидивист: у него уже было административное наказание за такое же нарушение и уголовное за повторное – с условным сроком.

На этот раз он получил два года и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.

Автомобиль также конфискован в доход государства.