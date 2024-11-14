Сразу двое жителей Башкортостана лишились автомобилей за пьяную езду

Кушнаренковский районный суд и Орджоникидзевский районный суд Уфы вынесли приговоры по уголовным делам в отношении местных жителей.
Фото: edmunds.com
В мае 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-21144», за рулем которого находился нетрезвый водитель.
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.
В Кушнаренковском районе попался за рулем Volkswagen Tiguan в нетрезвом состоянии 39-летний мужчина.
Выяснилось, что это бывалый рецидивист: у него уже было административное наказание за такое же нарушение и уголовное за повторное – с условным сроком.
На этот раз он получил два года и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.
Автомобиль также конфискован в доход государства.
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