Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей рождаемостью

Топ-10 регионов с максимальным числом заключенных с начала 2024 года браков с большим отрывом лидирует Москва: 90 858 пар поженились в этот период.

Башкортостан занимает девятую позицию – 25 064 брака, отстаем на одну строчку от Татарстана – 26 274.

Лидирует Москва и в топе регионов с максимальной численностью рожденных детей: 69 116 с начала года.

Тут Башкортостан числится десятым (16 908 детей), отставая от ближайших соседей Челябинской области (17 428 детей) и Татарстана (18 695 детей).