Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наибольшей рождаемостью

Аналитическое агентство «Промрейтинг» изучило статистики рождаемости и заключения браков в стране и обновило рейтинги по итогам девяти месяцев 2024 года.
Топ-10 регионов с максимальным числом заключенных с начала 2024 года браков с большим отрывом лидирует Москва: 90 858 пар поженились в этот период.
Башкортостан занимает девятую позицию – 25 064 брака, отстаем на одну строчку от Татарстана – 26 274.
Лидирует Москва и в топе регионов с максимальной численностью рожденных детей: 69 116 с начала года.
Тут Башкортостан числится десятым (16 908 детей), отставая от ближайших соседей Челябинской области (17 428 детей) и Татарстана (18 695 детей).
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