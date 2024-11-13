После травмирования ребенка в парке Лесоводов в Уфе возбуждено уголовное дело

Это произошло еще 27 октября. Пострадавший был госпитализирован и провел в больнице 10 дней: по неофициальной информации, у него открытый перелом челюсти в трех местах. Удар мог быть смертельным – спасло то, что ребенок легкий и его отшвырнуло ударом.

Мать ребенка утверждает, что местные чиновники все оперативно опечатали и заявили, что территория на ремонте и находиться на ней запрещено. Это может быть правдой: реконструкция парка Лесоводов Башкирии ведется с начала лета. Сдали ли уже детскую площадку и были ли какие-то предупреждающие знаки – пока неизвестно.

На данный момент прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело по части первой статьи УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Дело взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.