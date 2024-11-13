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Общество

В Башкортостане героям СВО будут выделять земельные участки без справок

Комитет Госсобрания по природопользованию поддержал поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан».

На сегодняшний день героям СВО (или членам их семей) по закону положены в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства.

На практике, однако, возникают затруднения технического характера: факт участия в СВО приходится подтверждать, представляя различные документы.

Поправками предлагается упростить это процесс: Минземимущество республики сможет самостоятельно запрашивать сведения в Министерстве обороны РФ в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Законопроект будет вынесен на ноябрьское пленарное заседание парламента.

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