В Башкортостане суд конфисковал у мужчины Toyota Platz за пьяную езду

В июне 2024 года водитель автомобиля Toyota Platz в нетрезвом состоянии не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего решил скрыться, но был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции и возвращен на место ДТП.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.