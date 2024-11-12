18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане суд конфисковал у мужчины Toyota Platz за пьяную езду

Учалинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Фото: automoli.com

Фото: automoli.com

В июне 2024 года водитель автомобиля Toyota Platz в нетрезвом состоянии не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего решил скрыться, но был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции и возвращен на место ДТП.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: