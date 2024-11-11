Суд в Уфе арестовал адвоката по обвинению в мошенничестве на 2,25 млн рублей

Объединенная пресс-служба судов Башкортостана сообщает о том, что Ильдар Файзуллин, по мнению следствия, получил от своего подзащитного 2,25 млн рублей, пообещав передать их должностным лицам правоохранительных органов, в том числе прокуратуры и суда города Октябрьский.

Те в свою очередь должны были обеспечить клиенту Файзуллина наказание по уголовному делу, не связанное с лишением свободы.

«Однако Файзулин И.К. полученные денежные средства должностным лицам правоохранительных органов, в том числе прокуратуры и суда г. Октябрьский, не передавал и распорядился ими по своему усмотрению», – говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вины мужчина не признает, на суде просил отправить его под домашний арест.