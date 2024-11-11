18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Уфе за выходные произошло 92 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах девятого и 10 ноября.

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 92 ДТП, в четырех из них пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Пресечено 689 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 57 пешеходов-нарушителей.

Задержали 12 водителей в состоянии опьянения.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: