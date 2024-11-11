В Уфе за выходные произошло 92 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах девятого и 10 ноября.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 92 ДТП, в четырех из них пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
Пресечено 689 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.
Кроме того, оштрафовали 57 пешеходов-нарушителей.
Задержали 12 водителей в состоянии опьянения.
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