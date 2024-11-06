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Общество

26-летний уфимец похитил у своих клиентов почти 6 млн рублей

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Следствие считает, что 26-летний мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, разместил в интернете объявления о строительстве жилых каркасных и модульных домов, лестниц, беседок, вольеров, курятников.

Благодаря этому с апреля 2021 года по ноябрь 2023 года он, злоупотребляя доверием клиентов, под видом выполнения работ похитил у 28 граждан в общей сложности почти шесть млн рублей.

Теперь он обвиняется по частям 1-4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размерах).

Вину мужчина не признает. Уголовное дело направлено в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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