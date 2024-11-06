Совет законодателей поддержал законопроект парламента Башкортостана о пенсионном возрасте

Ранее в этом году депутаты республиканского парламента обратили внимание на то, что в приложении №5 к Федеральному закону «О страховых пенсиях» говорится, что в 2024 году женщины, занятые в государственном и муниципальном управлении, выйдут на пенсию по достижении возраста 61 года, в 2025 – 62 лет и начиная с 2026 – 63 лет.

Такое положение дел противоречит Конституции РФ, которая гарантирует социальное обеспечение по возрасту и провозглашает равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от должностного положения и других обстоятельств.

В связи с этим парламент Башкортостана хочет внести поправки в закон о страховых пенсиях, чтобы эта категория сотрудниц выходила на пенсию в 60 лет.

Сегодня, шестого ноября, пресс-служба парламента сообщила о том, что Совет законодателей России поддержал поправки и рекомендовал законопроект к внесению в Госдуму.