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Общество

В Башкортостане начнут регулировать деятельность риелторов

На сегодняшний день большинство сделок с недвижимостью заключается при посредничестве риелторов, однако их правовой статус не определен.

Фактически риелторы работают в полулегальном поле и не несут ответственности за юридическую чистоту сделок и последствия возможных ошибок.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев поручил создать рабочую группу по выработке предложений по совершенствованию законодательства о риелторской деятельности – об этом сегодня, пятого ноября, сообщила пресс-служба регионального парламента.

«У нас нет единого реестра таких специалистов, они не проходят аттестацию и не подтверждают квалификацию. Риелторская деятельность не подлежит лицензированию и не регулируется через СРО. По сути, сегодня человек "с улицы" может назваться риелтором и зарабатывать на сделках, и это не будет нарушением закона.

Между тем покупка жилья для большинства людей – вопрос судьбоносный, к специалистам обращаются как раз для того, чтобы сделка прошла гладко, с учетом всех возможных нюансов, а этого никто не может гарантировать. Словом, с текущим положением дел нельзя согласиться, риелторская деятельность должна быть поставлена в правовые рамки», – заявил Толкачев.

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