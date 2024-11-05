В Уфе за выходные задержали 15 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 63 ДТП, в шести из них пострадали пять человек, один человек погиб.

Пресечено 705 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 48 пешеходов-нарушителей.

Задержали 15 водителей в состоянии опьянения.