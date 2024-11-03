Несовершеннолетний уфимец пойдет под суд за работу на мошенников

Следствие считает, что в июле 2024 года подросток согласился работать на мошенников.

Работали по стандартной схеме «ваш родственник попал в ДТП», при которой из пожилых «выжимают» деньги под угрозой правовых последствий для родни.

17-летний уфимец, выполняя функции курьера, забрал у пяти пенсионеров сбережения на общую сумму более миллиона рублей и часть из них отправил на указанные сообщником банковские счета, а часть оставлял себе в качестве вознаграждения.

Обвиняемый признал свою вину, возместил причиненный ущерб в полном объеме. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.