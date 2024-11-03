Несовершеннолетний уфимец пойдет под суд за работу на мошенников

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя.
Следствие считает, что в июле 2024 года подросток согласился работать на мошенников.
Работали по стандартной схеме «ваш родственник попал в ДТП», при которой из пожилых «выжимают» деньги под угрозой правовых последствий для родни.
17-летний уфимец, выполняя функции курьера, забрал у пяти пенсионеров сбережения на общую сумму более миллиона рублей и часть из них отправил на указанные сообщником банковские счета, а часть оставлял себе в качестве вознаграждения.
Обвиняемый признал свою вину, возместил причиненный ущерб в полном объеме. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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