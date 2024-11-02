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Общество

Депутат из Башкортостана пропал без вести после выполнения боевого задания

Ранее в этом году парламентарий Башкортостана Алексей Локотченко принял решение продлить военный контракт. Основной причиной стало вторжение украинских войск на территорию Курской области.

Фото: парламент Башкортостана

Фото: парламент Башкортостана

Как сообщают региональные СМИ, Локотченко, предположительно, пропал без вести после выполнения боевого задания.

«Мы находимся в постоянных коммуникациях с руководством заксобрания Курской области, коллегами Алексея Юрьевича в подразделении, где он проходит службу, правоохранительными органами и другими структурами. Пока ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не можем. Выясняем. Как только появится объективная, достоверная информация, сразу сообщим. Надеемся на лучшее», – прокомментировали эти сообщения в парламенте.

Алексей Локотченко участвует в СВО с февраля 2024 года, служил в должности командира боевого артиллерийского расчета в интернациональной бригаде «Пятнашка», с недавнего времени назначен заместителем командира штурмового отряда.

Себе он взял позывной «Радий». Дважды ранен – весной и летом. Сумел восстановиться и вернуться в строй.

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