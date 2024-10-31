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Общество

Башкортостан признали самым читающим регионом

По итогам X Всероссийского конкурса Башкортостан получил статус «Литературный флагман России – 2024».

Об этом сегодня, 31 октября, в соцсетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

«Считаю победу заслуженной. В этом году мы провели уже вторую Международную книжную ярмарку "Китап-байрам". В ней участвовали более 170 тысяч человек.

Этот фестиваль – один из культурных брендов нашего региона, его любят и ждут наши жители. И это очень важно для нас, ведь одна из главных целей – привить детям любовь к чтению, напомнить, что книга – лучший учитель.

В Башкортостане очень развита библиотечная сеть. В регионе более 3200 библиотек, сотрудники которых вносят свой большой вклад в формирование у подрастающего поколения любви к книгам. Благодарю их за эту работу», – подписал Радий Хабиров это фото.

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