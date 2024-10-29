42% опрошенных жителей Уфы готовы пересесть в беспилотный транспорт

В целом по стране 38% граждан готовы пересесть в беспилотный транспорт: «За ним будущее». Вдвое чаще об этом заявляют мужчины, чем женщины (51% против 26%).

Лояльнее к передвижению на транспорте без водителей относится молодежь (52% респондентов до 34 лет против 21% среди тех, кому больше 45).

Уфа – среди лидеров по количеству жителей, положительно оценивающих беспилотный транспорт: 42% опрошенных заявили, что готовы пользоваться им, 41% высказались против, остальные воздержались.

Чаще поддерживали эту тенденцию только в Екатеринбурге, Казани (по 44%) и Красноярске (45%).