42% опрошенных жителей Уфы готовы пересесть в беспилотный транспорт

Сервис SuperJob провел опрос среди взрослого населения крупных российских городов, чтобы выяснить, как люди относятся к такой тенденции, как появление беспилотного транспорта на дорогах.
В целом по стране 38% граждан готовы пересесть в беспилотный транспорт: «За ним будущее». Вдвое чаще об этом заявляют мужчины, чем женщины (51% против 26%).
Лояльнее к передвижению на транспорте без водителей относится молодежь (52% респондентов до 34 лет против 21% среди тех, кому больше 45).
Уфа – среди лидеров по количеству жителей, положительно оценивающих беспилотный транспорт: 42% опрошенных заявили, что готовы пользоваться им, 41% высказались против, остальные воздержались.
Чаще поддерживали эту тенденцию только в Екатеринбурге, Казани (по 44%) и Красноярске (45%).
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