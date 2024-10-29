В Башкортостане облегчили получение новой льготы для многодетных семей

Одна из новых мер поддержки, принятых в Башкортостане в этом году: проезд на городском общественном транспорте для всех школьников из многодетных семей (три и более детей), вне зависимости от уровня доходов, стал бесплатным.
Родители более чем 15,1 тыс. детей уже воспользовались этой мерой поддержки.
Первоначально для оформления этой льготы требовался целый пакет документов: копии свидетельств о рождении детей, паспортов, удостоверения многодетной семьи и так далее.
Сегодня, 29 октября, пресс-служба администрации главы Башкортостана сообщила о том, что оформление транспортной льготы для многодетных семей облегчили.
Теперь родители могут выбрать удобный способ подачи документов: документы можно подать лично в филиалах Центра социальной поддержки и офисах МФЦ, а также в электронном виде через региональный портал государственных услуг.
Вся процедура занимает не более 10 дней с момента подачи заявки.
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