В Башкортостане облегчили получение новой льготы для многодетных семей

Родители более чем 15,1 тыс. детей уже воспользовались этой мерой поддержки.

Первоначально для оформления этой льготы требовался целый пакет документов: копии свидетельств о рождении детей, паспортов, удостоверения многодетной семьи и так далее.

Сегодня, 29 октября, пресс-служба администрации главы Башкортостана сообщила о том, что оформление транспортной льготы для многодетных семей облегчили.

Теперь родители могут выбрать удобный способ подачи документов: документы можно подать лично в филиалах Центра социальной поддержки и офисах МФЦ, а также в электронном виде через региональный портал государственных услуг.

Вся процедура занимает не более 10 дней с момента подачи заявки.