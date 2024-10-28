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Общество

Жители Башкортостана попадаются на новый способ мошенничества

МВД республики бьет тревогу: мошенники становятся все изобретательнее, а жители продолжают переводить им деньги, несмотря на всю социальную рекламу и предупреждения.

За минувшие выходные Дежурная часть МВД республики зарегистрировала два случая, когда злоумышленники выдавали себя за руководство потерпевших.

34-летняя жительница Ишимбая получила звонок с неизвестного номера: звонивший представился директором ее предприятия и расспрашивал о ситуации в коллективе и отношениях с руководством. Вскоре девушке позвонили с других неизвестных номеров, на этот раз – «сотрудники служб безопасности и правоохранительных органов». Они сообщили, что «директор» передал мошенникам данные сотрудников, и теперь на имя девушки оформляются кредиты с переводом денег на счета иностранных лиц. В итоге она обратилась в ближайшее отделение банка, оформила кредит и перевела почти 700 тыс. рублей на «безопасный» счет.

Такой же случай произошел с 32-летним жителем Янаула. Ему тоже позвонили мошенники, представившись руководителем компании и сотрудниками правопорядка, в результате мужчина оформил кредит и перевел злоумышленникам более миллиона рублей.

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