Башкортостан организует отправку женщин-волонтеров в зону СВО

На совещании к Радию Хабирову обратилась исполняющая обязанности министра предпринимательства и туризма Зухра Гордиенко: по ее словам, к ней обращаются женщины, которые хотят работать в зоне СВО в госпиталях.

«У нас в республике есть такой запрос, и я хотела бы, чтобы, как с гумконвоями, мы эту работу организовали. Чтобы эти женщины хаотично не выезжали туда, мы это контролировали, могли выезжать вместе с ними, оказывать помощь. Они готовые ехать, уже буквально ждут», – сказала министр.

Радий Хабиров ответил, что к нему уже тоже много раз обращались с этим вопросом. Он подтвердил, что будет организована работа по отправке таких волонтеров и расходы на себя возьмет республика, а также предложил устраивать для них тренинги по азам медицины.

При этом глава региона подчеркнул, что речь идет только о вспомогательной работе в госпиталях, а не о лечении раненых, тем более – об участии в боевых действиях.