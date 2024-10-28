18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Уфе за выходные оштрафовали 96 пешеходов-нарушителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 26 и 27 октября.

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 58 ДТП, в трех из них пострадали четыре человека.

Пресечено 659 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 96 пешеходов-нарушителей.

Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, а также девятерых управлявших транспортом без водительских прав.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: