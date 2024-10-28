В Уфе за выходные оштрафовали 96 пешеходов-нарушителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 58 ДТП, в трех из них пострадали четыре человека.

Пресечено 659 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 96 пешеходов-нарушителей.

Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, а также девятерых управлявших транспортом без водительских прав.