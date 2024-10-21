Уроженец Башкортостана, предположительно, был на борту сбитого в Судане Ил-76

Как сообщает Shot, самолет направлялся на помощь другому самолету ОАЭ, который ранее был поврежден при посадке в Западном Кордофане: перевозил запасные части и инженеров.

Его по ошибке сбили Силы быстрого реагирования Судана сегодня утром.

СМИ сообщают о том, что на борту находились россияне, в том числе 33-летний Антон Селиванец из города Туймазы – его документы нашли на месте крушения. Антон Селиванец – авиаинженер, у него остались жена и дочь.

Сейчас Судан охвачен гражданской войной: в начале 2023 года возникли разногласия между главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло.