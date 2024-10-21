В парламенте Башкортостана заявили о том, что «нужно изучить вариант» введения налога на бездетность

«Тема о введении налога на бездетность получило свою актуальность в силу того, что проблемы демографии выдвинулись на передний план государственной политики.

Такой налог при всей его непопулярности может стать одним из стимулов, способствующих решению демографической проблемы. Изучить такой вариант нужно. Однако нельзя недооценивать и другие меры финансового стимулирования», – сказал Константин Толкачев.

Среди таких мер Толкачев перечислил предоставление налогового вычета, размер которого зависит от количества детей в семье и введение гибкой шкалы подоходного налога.