В Уфе за выходные задержали 21 нетрезвого водителя

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 53 ДТП, в трех из них пострадали два человека, в том числе ребенок. Один человек погиб.

Пресечено 786 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 37 пешеходов-нарушителей.

Задержали 21 водителя в состоянии опьянения, а также восьмерых управлявших транспортом без водительских прав.