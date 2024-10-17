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Общество

В парламенте Башкортостана заявили об атаке мошенников

В Башкортостане, как и по всей России, люди продолжают попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников, и эти уловки становятся все более изощренными.

Фото опубликовал Константин Толкачев

Фото опубликовал Константин Толкачев

Спикер регионального парламента Константин Толкачев рассказал о том, что мошенники осаждают и депутатов.

«В последние дни вновь активизировались мошенники. Депутатам Государственного собрания, работникам секретариата через мессенджеры массово поступают сообщения и звонки, под различными предлогами пытаются заставить совершить переводы денежных средств.

Происходящее можно назвать кибератакой. При этом часто мошенники ссылаются на меня или моих коллег, используется темы СВО, Украины и т.д.

Просьба проявлять бдительность, не поддаваться на уловки и перепроверять информацию!» – рассказал Толкачев.

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