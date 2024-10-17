В парламенте Башкортостана заявили об атаке мошенников

Спикер регионального парламента Константин Толкачев рассказал о том, что мошенники осаждают и депутатов.

«В последние дни вновь активизировались мошенники. Депутатам Государственного собрания, работникам секретариата через мессенджеры массово поступают сообщения и звонки, под различными предлогами пытаются заставить совершить переводы денежных средств.

Происходящее можно назвать кибератакой. При этом часто мошенники ссылаются на меня или моих коллег, используется темы СВО, Украины и т.д.

Просьба проявлять бдительность, не поддаваться на уловки и перепроверять информацию!» – рассказал Толкачев.