Уфимец пойдет под суд за причинение ущерба бюджету города на сумму более 35 млн рублей

Следствие считает, что в мае 2020 года обвиняемый, занимая должность генерального директора МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений», нарушив порядок, закупил у АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 104» стационарный модульный асфальтобетонный завод УДМ-120 за 35 млн рублей по завышенной стоимости.

При этом еще в марте того же года руководителями указанного акционерного общества являлись сам обвиняемый и его брат, а учредителем выступал их знакомый.

Рыночная стоимость асфальтобетонного завода на момент покупки составляла около 16 млн рублей и с 2021 года он не использовался по назначению: за все время изготовили только 3,6 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, при его мощности в 120 тонн в час. То есть фактически город в нем не нуждался.

В мае 2024 года новым руководством муниципального предприятия завод был продан коммерческой фирме.

Обвиняемый вину не признает. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.