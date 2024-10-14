В Уфе за выходные задержали 24 нетрезвых водителя

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 59 ДТП, в четырех из них пострадали шесть человек.

Пресечено 649 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 29 пешеходов-нарушителей.

Задержали 24 водителя в состоянии опьянения, а также двоих управлявших транспортом без водительских прав.