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Житель Башкортостана отправится в тюрьму за пьяную езду

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

В марте 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Октябрьского остановили автомобиль Renault Duster, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное, а также дважды к уголовному наказанию за нетрезвое вождение.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Суд назначил ему наказание в виде 19 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на четыре года.

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