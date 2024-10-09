Житель Башкортостана отправится в тюрьму за пьяную езду

В марте 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Октябрьского остановили автомобиль Renault Duster, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное, а также дважды к уголовному наказанию за нетрезвое вождение.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Суд назначил ему наказание в виде 19 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на четыре года.