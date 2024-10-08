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Общество

В Башкортостане менее 15% семей могут позволить себе ипотеку по рыночной ставке

«РИА Рейтинг» обновило рейтинг регионов РФ по доступности покупки жилья в ипотеку. В нем учитывается доля семей в регионе, которые могут позволить себе приобрести жилье.

Выяснилось, что в среднем по стране взять ипотеку на рыночных условиях могут только 13% семей, а по средневзвешенной ставке с учетом действующих программ льготной ипотеки – 31%.

Лидерами рейтинга стали ЯНАО, ХМАО и Магаданская область, где 35-39% семей может позволить себе ипотеку по рыночной ставке и более 65% – по льготным.

Башкортостан в рейтинге регионов по доступности покупки жилья в ипотеку занимает 35 строчку: при нынешних рыночных ставках взять ипотеку могут только 14,3% семей, проживающих в республике. Ипотека со всеми льготами будет по карману 32,4% семей.

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