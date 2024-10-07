В Уфе за выходные задержали 28 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 63 ДТП, в трех из них пострадали три человека.

Пресечено 681 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 35 пешеходов-нарушителей.

Задержали 28 водителей в состоянии опьянения, а также пятерых управлявших транспортом без водительских прав.