В Уфе за выходные задержали 28 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах пятого и шестого октября.
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Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 63 ДТП, в трех из них пострадали три человека.
Пресечено 681 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 35 пешеходов-нарушителей.
Задержали 28 водителей в состоянии опьянения, а также пятерых управлявших транспортом без водительских прав.
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