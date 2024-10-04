В Башкортостане 89% учителей – женщины

Согласно отчету Башстата, всего в республике в начале учебного сезона 2023-2024 годов насчитывалось 31,9 тыс. преподавателей. Из них 49,5% работали в городской местности, 50,5% – в сельской.

89% учителей – женщины. 91% преподавателей имеют высшее образование.

В регионе только 9,2% учителей младше 29 лет, 18,5% – в категории 30-39 лет, 30% – 40-49 лет, 31,9% – 50-59 лет и 10,4% – 60 и более лет.

У подавляющего большинства (61,4%) преподавателей педагогический стаж работы – от пяти до 19 лет.