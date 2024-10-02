Стало известно, сколько уфимцы потратят на подарки ко Дню учителя в 2024 году

День учителя будут праздновать в России в эту субботу, пятого октября. По стране только 6% опрошенных заявили, что не поздравляют классного руководителя в этот день.

Чаще всего дарят цветы (62%), конфеты, подарочные сертификаты (30%), чайные или кофейные наборы (24%).

Самый большой бюджет на подарок закладывают родители московских школьников – 4500 рублей, следом идут Санкт-Петербург (3500 рублей) и Екатеринбург (3300 рублей).

Жители Уфы считают, что дорого внимание: в среднем они планируют потратить на подарок не больше 2800 рублей, что, однако, значительно больше, чем в прошлом году (2200 рублей).