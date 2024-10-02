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Стало известно, сколько уфимцы потратят на подарки ко Дню учителя в 2024 году

Сервис SuperJob опросил жителей всех регионов страны, чтобы узнать, как изменился «подарочный» бюджет на чествование классных руководителей в День учителя за год.

День учителя будут праздновать в России в эту субботу, пятого октября. По стране только 6% опрошенных заявили, что не поздравляют классного руководителя в этот день.

Чаще всего дарят цветы (62%), конфеты, подарочные сертификаты (30%), чайные или кофейные наборы (24%).

Самый большой бюджет на подарок закладывают родители московских школьников – 4500 рублей, следом идут Санкт-Петербург (3500 рублей) и Екатеринбург (3300 рублей).

Жители Уфы считают, что дорого внимание: в среднем они планируют потратить на подарок не больше 2800 рублей, что, однако, значительно больше, чем в прошлом году (2200 рублей).

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