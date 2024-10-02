Житель Башкортостана лишился почти 600 тыс. рублей, сев за руль пьяным

В октябре 2022 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Audi Q7, за рулем которого был пьяный водитель.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

Его признали виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5,5 лет, однако иномарку возвратил владельцу.

Прокуратура с этим не согласилась и обжаловала приговор в Верховном суде. Так как машину мужчина уже продал, суд взыскал с него стоимость имущества в размере почти 600 тыс. рублей.